Tablica.pl to domena należąca do grupy OLX, poprzedniczka portalu OLX.pl. W 2014 roku serwis Tablica.pl został przekształcony w OLX.pl. Była to zmiana marki, która miała na celu ujednolicenie nazwy z globalną platformą OLX Group. Od tego momentu Tablica.pl przestała istnieć jako odrębny serwis, a użytkownicy zostali przeniesieni na OLX.pl. Dzisiaj adres Tablica.pl przekierowuje do strony OLX.pl.