No tak.

Sankcje sankcjami ale jak kary za ich złamanie nie są drakońskie i nieuniknione to będą kombinować ile się da.

A zwłaszcza firmy dla których oznacza to być albo nie być.

Zastanawiam się czy na wiele produktów, które do Rosji i tak trafiają przez pośredników nie lepiej byłoby zwyczajnie nałożyć ogromne marże i sprzedawać do Rosji bezpośrednio.

W ten sposób nadal by się zarobiło i pośrednicy co gdzieś mają sankcję nie Pokaż całość