Jak niedawno wyszło że powcy napadli na Oskara Szafrańskiego to w komentarzach jeszcze nawyoływali do dalszej przemocy i popierali groźby w tym śmierci ale jak teraz mierny lewaczek dostał po pysku gdzie sam prowokował to nagle już p-----c zła i tak nie można

ah te powskie standardy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

w dodatku przypominam że

"Art. 217.

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia Pokaż całość