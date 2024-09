Wolałbym bliżej poznać problem, mam znajomych ze wsi którzy mają taką chlewnie koło siebie. Gość dostał zgodę na rozbudowę chlewni i ludzie doznali szoku po zwiększeniu obsady świń, jak nie mogli otwierać wieczorami okien do własnych domów i było pełno much. Za chwilę gość wnioskował o powiększenie chlewni, na co cała wieś się nie zgodziła, coś kombinował, ale nie wiem jak się skończyło, bo znajomy zmienił pracę. Ludzie na wsi przyzwyczajeni do Pokaż całość