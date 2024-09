1. Patrol mieszany? Jest.

2. Brak paralizatora na stanie patrolu? Nie ma.

3. Gaz jest magicznie nie obezwładnia nikogo? Nie obezwładnia.

4. Strach przed wykorzystaniem/użyciem broni jest? Jest.

5. Ukrainiec n------y/naćpany z kijami jest? Jest.



Sytuacja jak złoto do użycia paralizatora, ale niestety kolejne rządy od czasów śmierci Stachowiaka sukcesywnie przestały kupować nowe paralizatory, a te co są to albo zostają zabrane do OPP albo się psują i już ich nikt nie Pokaż całość