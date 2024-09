Oglądałem ostatnio wywiad z ich przedstawicielką. Wynikało z niego, że blokują ludziom drogi ponieważ to nada sprawie rozgłos. Uważają, że ludzie poruszający się po drogach nie są niczemu winni ale tak mogą znaleźć atencję mediów. Jakby się przylepili do limuzyny premiera to myślę, że rozgłos byłby większy + jestem w stanie znaleźć 100 innych sposób na duży rozgłos dokuczając rządowi albo korporacjom, a nie zwykłym ludziom. Oni tam mają wyraźne deficyty umysłowe Pokaż całość