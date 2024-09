Pokaż całość

Artykuł jest o tym, że istnieją różnice w treści podręcznika, który miał być wspólny. Niemcy piszą na przykład o obozie 'narodowo socjalistycznym, który powstał koło poslkiego miasta Aushwitz'. Przecież to jest to samo co pisanie o 'polskich obozach śmierci', zakłamywanie i wybielanie swojej historii. Jeżeli zgodziliśmy się na wspólną treść podręcznika dla uczniów z Niemiec i Polski, a publikowane wersje są różne, to czy powinniśmy zgodzić się na takie