najgorsze / najśmieszniejsze jest to, ze urzędnicy RP używają prawa wg własnego widzi mi się. I są nadal bezkarni.



teraz wyobraźcie sobie jak podejście / stosunek ma do was tzw. władza (sądy, prokuratura, psiarskie etc) do zwykłych "kowalskich" jak ty i ja, bez hajsu na dobrego papugę