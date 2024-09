Trafiona została jakaś wojskowa placówka szkolenia łączności(potwierdzają to obie strony), dokładnej nazwy nie jestem w stanie znaleźć bo każde źródło tłumaczy to inaczej ale nazywanie przez zełeńskiego takiego obiektu w czasie wojny "instytucją/placówką edukacyjną" tak jakby to była co najmniej jakaś zwykła szkoła cywilna to zwykła propaganda. Idąc tą logiką to równie dobrze każdy ośrodek szkolenia żołnierzy można nazwać na upartego placówką edukacyjną