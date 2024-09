Czyli Pegasus 2.0 bo to narzędzie do inwigilacji, gromadzenia danych i jej analizy. Nie tylko do szpiegowania fejsika kowalskiego ale łatwo go podpiąć do wew. sieci służb. No ale na pewno ma to służyć tylko jako narzędzie dające bezpieczeństwo obywatelom ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )