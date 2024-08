Skorumpowany sąsiedni g---o kraj będący w stanie wojny z Rosją, poniewiera dyplomatycznie kraj sąsiada który od pierwszych dni wojny wspomaga jak może. Człowiek to czyta i nie wierzy że to dzieje się na poważnie. Bez nas, tych skorumpowanych farbowanych ruskow by już nie było bo cieszyli by się nowym mirem. Gnidy, świnie bez krzty honoru. Skoro takie mają podejście dzisiaj to co będzie za kilka lat kiedy wojna się skończy i może Pokaż całość