No tak kurde chyba średnio. Znalazłem ich w necie przypadkiem i chyba 2 utwory tak naprawdę wpadaja w ucho, nawet nie jestem pewien czy się przebili do radia czy po prostu ich znalazłem bo akurat szukałem specifycznego gatunku.

Do światowej klasy gwiazd to im brakuje, no chyba że liczymy "gwiazdy jednej piosenki".