Rzecz dzieje się w czasach, gdy masowo przywożono do Polski powypadkowe BMW z Niemiec. Gość przywiózł coś takiego na lawecie do mechanika - masa pogiętej blachy:

- O w mordę - mówi mechanik - nieźle trzaśnięty. Będzie za dwa tygodnie.

Po tygodniu telefon. Dzwoni mechanik:

- Panie, jest problem. Co to za marka?

- A czemu?

- No bo jak bym tego nie klepał, wychodzi przystanek autobusowy...