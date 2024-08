Ukraincy pochodzą do tej wojny z głową i może na froncie częstych sukcesów nie ma, to w internecie gniotą ruski ustrój profesjonalnie, niszcząc morale żołnierzy. Tak jak ruscy żołnierzy z kontraktów może trochę się cykają uciec, żeby kasy nie stracić, to poborowi kasy nie dostają, a życie mają tylko jedno i niezbyt długie. To świetna reklama, źli Ukraincy, jednak okazują się lepsi od swoich.