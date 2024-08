Pokaż całość

Grzebałem w webarchwie i we wszystkich komunikatach "Zmiany personalne w archidiecezji krakowskiej" i sie nic nie zgadza, Znalazłem trzech Marków W. I żaden nie pasuje do naszego. Wiadomo tylko, że jest to Parafia NMP w Zagórzu, powiat chrzanowski. Na stronie http://parafiazagorze.pl/ pierwsze co się wyświetla to: