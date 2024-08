Rząd Mongolii nie uwzględnił w krajowym planie inwestycyjnym do 2028 roku budowy gazociągu Siła Syberii 2, który ma przebiegać przez terytorium tego kraju i dostarczać gaz rosyjski nową trasą do Chin. Zgodnie z pierwotnym planem, gazociąg miał zostać ukończony do 2027 roku.