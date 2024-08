Sołtys na co dzień zakłada internet. W pałacu dyżuruje w czwartki od 17 do 19. - Biuro to za duże słowo, taki pokoik tu mam - śmieje się Łukasz Widuch. Pokoik pokoikiem, ale prowadzą do niego ozdobne schody, a nad solidnymi drzwiami umieszczono dwa herby. Zobaczcie, jaki piękny pałac.