Handlarze a jako, że rynek się dynamicznie zmienia to frustratow bedzie przybywać. Handlarze, to jest najgorsze co może być i nie wiadomo jak im pomóc. Udało się, bez większych umiejętności, szybko dorobić, teraz topnieje ale żyć by się chciało jak dawniej. Dzieci najczęściej niepiksztwlcone, roszczeniowe potęgują niepokój w duszy i złość.



W Tomaszowie też wystartował Chińczyk zajmując sporą powierzchnię (no 10k miesięcznie to na pewno płacił za wynajem), wszystko drogie, obsługa co Pokaż całość