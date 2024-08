Zakop. Nadmierna troska o pieski wywołała w polsce psiarskie zapalenie mózgu. Jedni kupują psa żeby go za chwilę porzucić albo oddać do schroniska bo jednak to nie tylko przytulas ale także inteligentne stworzenie które sra i szcza i trzeba go wyprowadzać parę razy dziennie, a poza tym domaga się atencji i czasem coś zepsuje z nudów.

Drudzy je biorą albo kupują zamiast robić dzieci i z psa robi się psidziecko. O zoofilach Pokaż całość