W chwili rozpoczęcia manewru kierowca ciągnika miał drogę wolną.Gdyby kierujący Astonem zaczął go wyprzedzać zanim rozpoczął manewr to by wjechał w przód ciągnika lub przed maszynę rolniczą.

Nie wiem czemu policjanci uznali,że jest współwinnym.Gdy już manewr rozpoczął to powinien patrzeć tam gdzie jedzie,a nie w lusterka czy jakiś dzban się w niego nie wbije.