Złapać i surowo i przykładnie ukarać. Kupili pół tony asfaltu za 400 złotych i naprawią pewnie za to kilka kilometrów ścieżki rowerowej. To jest skrajnie niehumanitarne, antyurzędnicze działanie. Takie coś powinno kosztować co najmniej pół miliona i zapewnić kierownikowi wydziału przynajmniej dwutygodniowe wakacje z rodziną na Majorce.