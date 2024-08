Na to właśnie liczą deweloperzy. Mam też wrażenie że niektórzy nie pojmują że same zapowiedzi programu 0% powodują że nieruchomości nie tanieją to ma swoją nazwę w świecie ekonomii tzw. forward guidance. Gdyby minister dzisiaj wyszedł na scenę i powiedział że takiego programu nie ma i nigdy nie będzie to spadki były by natychmiastowe, ale wolą utrzymywać pracę nad programem bo samo to pozwala na stabilizację cen na wysokim poziomie