Mamy już jasność: nie chodziło o żadną "czystą wodę" ani stworzenie uczciwych mediów. Chodziło o to, by wymienić ludzi. Zmiana w TVP miała bowiem polegać na tym, by nikt nawet nie myślał o porównywaniu z kurszczyzną. Obecne władze TVP dają zaś coraz więcej powodów do tego, by porównywać.