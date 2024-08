Swego czasu imperium gdzie nigdy nie zachodziło słońce. Obecnie rdzenny obywatel musi być ostrożny by nie wejść do złej dzielnicy. Tak spektakularną degradację można porównać tylko do upadku Rzymu. Jeszcze tylko brakuje by ich monarcha ogłosił powstanie sułtanatu. Na przykładzie tego kraju powinno się pisać książki w stylu jak permanentnie s*ierdolić wysiłek dziesiątek pokoleń w przeciągu kilkudziesięciu lat.