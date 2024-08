Jeśli najpierw tą biomasę wyprodukowano, z przeznaczeniem na ten cel, to jest to nieistotne, bo bilans nadal jest zerowy: rośliny pochłonęły X ton CO2, przy spaleniu wyemitowały X ton CO2

Tymczasem węgiel został uwięziony w takiej formie miliony lat temu, a uwolniony do CO2 obecnie.

W pierwszym przypadku cały cykl jest zamknięty w obrębie kilku(nastu) lat, w obrębie "naszego klimatu", nie wnosi nowego CO2 do atmosfery.