1. Zbuduj infrastrukturę drogową w całości za pieniądze obywateli przy czym w stanowczej większości z podatków od kierowców

2. Utrzymuj ją również w całości z podatków dla kierowców.

3. Po fakcie wymuszaj dodatkowe opłaty za korzystanie z tej infrastruktury

4. ???

5. Profit. Dla kolesi.

Jakby jakaś firma prywatna zrobiła taki numer to nazwano by ich oszustami. Ale jak zrobi to narodowo-patriotyczny rząd polski imienia jana pavulona to wszystko jest cacy.