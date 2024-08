Nasza policja i tak zwani eksperci to debile i nieudacznicy. Jeden ekspert twierdził, że Jaworek skutecznie się ukrywał bo wyjechał do niemiec i wtopił się w tłum nielegalnych pracowników. A tu wychodzi że przez trzy lata ukrywała go jakaś emerytka z którą był spokrewniony. Przecież wszyscy krewni powinni zostać dawno prześwietleni bo to oczywiste, że któryś z nich mógł mu pomagać. To co robiły nasze służby i eksperci? Snuli tezy o wtapianiu Pokaż całość