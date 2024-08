Był rok 1998, chodziłem do LO, czasy gdy telefonów jeszcze prawie nikt nie miał, bardzo drogie, powoli wchodziły do biznesu. I tak się składało że mój kumpel z klasy zaczął dilować, na dosyć dużą skalę, miał tyle hajsu że kupił sobie nokię 8110 co była znana z filmu matrix, szpan na maxa, no i tak po pół roku policja go zawinęła i poszedł siedzieć. Nauczyciele wiedzieli że miał telefon, i wtedy zrobiono Pokaż całość