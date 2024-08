Tajna agencja rządowa, która służyła do „szpiegowania” działaczy sprzeciwiających się blokadzie podczas pandemii Covid, została wysłana, aby monitorować media społecznościowe w trakcie zamieszek, dowiedział się The Telegraph.



Jednostka ds. przeciwdziałania dezinformacji (CDU), obecnie przemianowana na Narodowy Zespół Informacji o Bezpieczeństwie Online (NSOIT), otrzymała to zadanie zaledwie kilka miesięcy po tym, jak parlamentarzyści wezwali do niezależnego przeglądu jej działań.



Działacze wyrazili obawy, że NSOIT odgrywa kluczową rolę w reakcji na zamieszki, pomimo nierozstrzygniętych pytań, czy jest ona odpowiednia do celu.



Peter Pokaż całość