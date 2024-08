Depopulacja to jedno, ale otwarcie granic i wyjazd calych przyszlych pokolen na wyspy i rynek europejski to jest prawdziwa tragedia. Wyjazd patoli to jedno, ale pozbycie sie kumatych ludzi ktorza potrafia liczyc wyplate i ktorzy teraz maja potomstwo w innym kraju to sppirala z ktorej nie wyjdziemy. Bedzie skansenem starych ludzi (jak niemiaski) tyle, ze u nas nie bedzie chetnych lodych do pracy na nich.