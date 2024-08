Dla tych, którzy nie wyłapali: on mówi na samym początku "Hello, Salam Alejkum". Arabskie przywitanie. W Manchesterze. Ja byłem w tym mieście z pięć lat temu, mnie to przeraziło co zobaczyłem tam na ulicach. Po prostu w piątek całe miasto utonęło w ludzich ubranych w białe prześcieradła, którzy całkowicie zdominowali rdzennych angoli. Ja wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że temat jest przegrany, że anglii już po prostu nie ma. A było to Pokaż całość