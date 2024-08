Atakować wszystko co narodowe, wszystko co zapewnia bezpieczeństwo, ośmieszać kulturę, skłócać ludzi, wyszydzać patriotyzm, chronić dywersantów, nagradzać zdrajców, wzbudzać nienawiść i wspierać terroryzm.



To są właśnie ci intelektualiści, którzy zgodnie z podręcznikiem marksizmu dążą do rewolucji kulturowej. Demoralizacja, deprawacja, chore, niebezpieczne poglądy, nienawiść i bezdenna głupota.