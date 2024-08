Nic dziwnego, nie da się tego ścieku oglądać. Jeszcze rok temu wszyscy wytykali TVP, że szczuje (bo szczuła, z tego co wiem bo nie oglądałem). Dzisiaj mamy dokładnie to samo w TVN, ktoś u mnie w domu to ostatnio kilka razy włączył, słyszałem bo grało głośno i aż poszedłem zobaczyć. Kalka TVP sprzed wyborów plus jakieś pomniejsze newsy i cała lawina bzdur o LPG, ełropejskim parlamencie i ostatnio chwalenie igrzysk.

