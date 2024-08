Ja mam takie pytanie, bo ani się nie znam, ani nie obserwuję. Ale wynik jest imponujący.

Czy na każdych zawodach elementy, po których się wspinają, są umieszczone w tych samych miejscach?



Pytam, bo przesunięcie dowolnego elementu lewo/prawo/góra/dół nawet o parę cm powoduje, że wchodzi się szybciej / wolniej.

Jeśli ktoś ustanawia rekord świata, to jak ktoś inny ma go pobić / lub go pobije przy innym ustawieniu - to niezbyt sprawiedliwe.



