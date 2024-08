W końcu do jednych i drugich zaczyna docierać ,że to nie sąsiad który uczęszcza do KK czy Protestanckiego jest jego wrogiem, on raczej nie okradnie go, nie potraktuje maczetą , nie okradnie jawnie ani w postaci zasiłków na które on musi pracować, nie będzie handlował narkotykami ani narzucał swoich praw, szkoda ,że dopiero ofiary w postaci niewinnych dziewczyn spowodowały, że te dotychczas często zwaśnione społeczeństwa zaczęły MYŚLEĆ i zauważyły kto jest prawdziwym Pokaż całość