Ja wiem, że to "niehumanitarne" itp. ale nie rozumiem, czemu potrafimy uśpić psa, który zagryzł dziecko, wymordować miliardy istnień, żeby veganie mieli swoje warzywka, a jak śmieć zabija człowieka, albo gwałci dziecko, to wsadzamy go za nasze pieniądze, żeby do śmierci oddychał. To bez sensu jest... jedna kula kosztuje parę zł, dół i free nawóz gotowy. Społeczeństwo ma lżej, podatnik ma lżej, poszkodowany ma lżej. Wszyscy są happy.