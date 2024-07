No sorry, ale w tym przypadku "chcącemu nie dzieję się krzywda" pasuje idealnie.



Tyle się mówi aby nie wsiadać z nieznajomymi do aut. To nie, różowe okulary, piekła nie ma.



Przecież takie kluby znane są od lat!! z tego że czają się tam bandyci, polujący na pijane ofiary ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )