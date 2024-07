Ale amerykańce muszą trzepać hajs na tej wojnie, skoro tak ładują hajs w ukraine. Nie to co nasz polskojęzyczny związek okupacyjny zwany rządem daje im wszystko za darmo, a my wszyscy płacący podatki się na to zrzucamy mimo naszej woli( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ) Ta wojna jeszcze potrwa, bo usa jeszcze ma za duże zyski żeby to zakończyć:-D