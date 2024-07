Dotyczy prawdopodobnie KOC-a lub ZCDCP z podlinkowanych. Mann, Materna i Wasowski nabijają się z naszej obecnej rzeczywistości ale też z gospodarki planowej czasów zamierzchłych.



Zabawne, że słowo stało się ciałem, a to co uważano za absurd, staje się "normalnością".



Zabawne, że niektóre skecze kabaretu Tey znowu są aktualne.



Polska kronika filmowa też pewnie wróci do łask. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej. Wszystkim.