Jak zwykle hagada:Po trzecim rozbiorze Polski, w 1795 r., Warszawa znalazła się w zaborze pruskim. Oznaczało to, między innymi, zniesienie zakazu osiedlania się Żydów. W 1799 r. Żydzi otrzymali zezwolenie na stworzenie gminy. W tym czasie w Warszawie mieszkało 9,2 tys. Żydów, którzy stanowili ok. 10% mieszkańców. W 1802 r. powstała synagoga postępowa przy ul. Daniłowiczowskiej, a w 1806 r. gmina otrzymała zezwolenie na założenie cmentarza za rogatkami wolskimi (przy obecnej ul. Okopowej).Za panowania Stanisława Augusta liczba mieszkających w granicach Warszawy Żydów wynosiła ok. 2,5 tys., a w 1788 r. – ok. 3,5 tysiąca. Aby wjechać do Warszawy, Żydzi musieli uiszczać opłatę biletową, nie pozwalano im na stałe osiedlenie w stolicy Polski