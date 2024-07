Przecież związek sowiecki dąży do pokoju na świecie, zgodnie z ideologią komunistyczną pokój zapanuje dopiero wtedy gdy zostaną podbite wszystkie państwa narodowe i powstanie jedno wielkie superpaństwo.



To, że sowieci nie są w stanie zrealizować celu nie znaczy, że do niego nie dążą.



Nie jestem specjalistą od spraw wschodnich, ale takie podstawy jak to o co walczy nasz wróg wypadało by wiedzieć.