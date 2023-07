Filmik sprzed 6 lat ale przeciez pare tygodn. temu w centrum Kijowa nazwali Ulice na czesc tworcy Waffen SS Galizien.

Od dawna piszem, ze Ukraina to najbardziej skormpuwany kraj w Europie i w scislej czolowce swiatowej.

Teraz juz w ogole maja wybitne warunki do zlodziejstwa bo poplynely tam pierdyliony $ i co chwile przeciez czytamy jak jakis minister, sedzia(!) jest lapany.

To mentalnosc ruska i umowmy sie jeszcze pare lat temu to Pokaż całość