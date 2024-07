Alez pokoj na Ukrainie jest mozliwy w przeciagu jednego dnia. Jedyne co trzeba to zeby rosyjskie wojska opuscliy okupowan tereny.



Oczywiscie w pozniejszym etapie sa do dogrania szczegoly jak repariacje dla Ukrainy i osob cywilnych, zmiana wladzy na Kremlu, wydanie winnych do Hagi itp., ale to juz mozna dograc pozniej.