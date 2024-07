Obama go przekonał. W Polsce będzie zapamiętany dobrze. Stanowcze stanowisko ws Ukriany, szybka wizyta. Następcy u Demokratów nie widać, ale jest jeszcze trochę czasu. Ja bym stawiał bardziej na Kamalę Harris niż na Michelle Obamę. Pani Obama była w (wiarygodny sposób) posądzana o despotyzm w Białym Domu, ma skłonności do pustej agresji byle się wyładować. Pani Harris na jej tle jest bardziej opanowana co nie znaczy, że nie stanowcza. Na pewno kolorowa Pokaż całość