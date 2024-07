Ciekawe czy to co jest napisane w artykule to prawda i faktycznie będzie sądzona za morderstwo. Tak szybko wygooglowalem i w Niemczech za to grozi od 5-15 lat, a w skrajnych przypadkach dożywocie. W Polsce za taki wypadek pewnie by był paragraf na „wypadek ze skutkiem śmiertelnym” i od 6 miesięcy do 8 lat.