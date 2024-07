Po prostu zgłoszenie trzeba będzie wysłać przez epuap albo pofatygować się osobiście.



Pewnie ma to w jakiś sposób spowolnić wysyłających hurtowo duże ilości błahych zgłoszeń, które potem ktoś tam musi obrabiać.



Jak zgłaszający będzie się musiał chociaż przejść na komisariat, to może jakiś pierwszy odsiew tego co tam go spotkało zrobi samodzielnie :)



Swoją drogą ciekawe jakie to były ilości zgłoszeń wysyłanych mailowo.