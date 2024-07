Przepraszam, przez kogo nie są chciane? W polsce na 100 kobiet w wieku 19-29 lat przypada nadwyżka 30 facetów. Teza z artykułu jest nieprawdziwa.

Niechciani to są polscy faceci. Obecnie nawet baba z dzieckiem ma powodzenie i gdy tylko chce, znajdzie jelenia do wychowania. Dla chłopa obecnie bycie w związku to przywilej.



A co do niepodchodzenia, nie zapominajcie że kobieta mówiąc o facecie, ma na myśli górne 20% atrakcyjnych samców, reszta nie Pokaż całość