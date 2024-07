Trzeba być wyjątkowym dzbanem, żeby po pijaku wsiadać za kierownicę osobówki. Nie wiem kim trzeba być, żeby na bani prowadzić tira, to się w skali bycia dzbanem nie mieści. Fart, że wjechał tylko do rowu, bo w innym miejscu mógłby wjechać komuś do domu przez ścianę.