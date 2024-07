Cóż, wystarczy powołać się na art. 30 i 32, by wiedzieć, że to, co proponowała Lewica, PO, 3D czy PiS było niezgodne z prawem, ale jakoś nie jestem zaskoczony, że Ci, którzy najgłośniej krzyczeli o konstytucji, najmocniej naciskali na łamanie prawa ¯\(ツ)/¯