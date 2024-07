to będą mieli inne tablice ;-) co za problem



bardzo podobał mi sie pomysł łotyszów, by nie robić tak na rympał ale by się dogadać inflanty i polska. Wtedy było by to działanie skoordynowane i skuteczne. No i dac ludziom czas by nie koczowali gdzies w innym kraju. tak przynajmniej ze 2 tygodnie.